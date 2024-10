Marcelo Batista celebra vitória com base política fortalecida, garantindo apoio decisivo na Câmara de Quissamã - Foto: Divulgação

Marcelo Batista celebra vitória com base política fortalecida, garantindo apoio decisivo na Câmara de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 08/10/2024 17:39

Quissamã - Eleito para assumir a Prefeitura de Quissamã a partir de 1º de janeiro de 2025, Marcelo Batista (PP) terá uma base forte na Câmara dos Vereadores. A coligação Somos Quissamã — composta por PP, PDT, União, PSD, Solidariedade e as federações PSDB-Cidadania e FE Brasil (PT, PCdoB e PV) — ficou com oito das 11 cadeiras do Legislativo. O grupo tem o apoio da prefeita Fátima Pacheco (União), que está em seu segundo mandato, e tem como vice a novata Sabrine Pereira (PDT).

Na lista de Marcelo Batista, são três reeleitos: Mazinho Batista (PSD), Cássio Reis (PDT) e o atual presidente da Câmara, Fábio Castro (PP); três novatos Ítalo Pacheco (PP), André de Paulo (PP) e Cachuca (PP); e o retorno dos experientes Kitiely Freitas (PSD) e Xande Moreno (PDT).

"A nossa coligação teve um grupo de candidatos a vereador e vereadora muito forte. A prova disso foi o número de cadeiras que conseguimos na Câmara no ano que vem e também a nossa votação para prefeito. Agradeço a todos que estiveram ao nosso lado nestas eleições", disse Marcelo Batista, logo após o anúncio oficial do resultado no domingo (6).

Marcelo Batista venceu a eleição com 8.356 votos, o que corresponde a 51,02% do total. Com 30 anos de vida pública e ficha limpa, ele é vice-prefeito de Quissamã há oito anos. Natural de Morro Alto, área rural do município, ele é agricultor e funcionário público, além de ter sido vereador, presidente da Câmara e secretário de Obras, Agricultura e Governo.