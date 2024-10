Atletas de Quissamã intensificam preparação para a 16ª Copa América de Taekwondo em São Paulo, representando a cidade em disputa internacional - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 10:54 | Atualizado 10/10/2024 10:54

Quissamã - Onze atletas de Quissamã estão prontos para competir na 16ª Copa América de Taekwondo, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de outubro, em Arujá, São Paulo. O evento reunirá lutadores de várias nações, como Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile, além de atletas brasileiros. Representando Quissamã, os esportistas são alunos da escola Joelson Taekwondo e da escolinha de Taekwondo apoiada pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

Com a preparação intensa, os atletas locais participarão das modalidades Kyorugui (luta) e Poomsae (formas). "Estamos treinando há dois meses, focando no aprimoramento técnico e físico. A expectativa é trazer mais medalhas para Quissamã", afirmou Joelson Galson, mestre responsável pela equipe.

A competição será transmitida ao vivo pelo canal da Liga Nacional de Taekwondo no YouTube, permitindo que os fãs acompanhem as disputas em tempo real. Quissamã já tem um histórico de conquistas, com atletas que competem em nível nacional e internacional.

