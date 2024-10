Jovens em Quissamã instalam placas educativas em ciclovias, incentivando a preservação ambiental - Foto: Divulgação

Publicado 14/10/2024 16:23

Quissamã - Nesta segunda-feira (14), os jovens participantes do projeto "Jovens em Ação", desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social (SEMAS), realizaram uma iniciativa importante em prol da conscientização ambiental. Em parceria com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã, os jovens instalaram 50 placas educativas nas ciclovias do Carmo e do Sítio Quissamã. As placas contêm mensagens que incentivam a comunidade a proteger e conservar o meio ambiente.

O projeto, que envolve encontros quinzenais e oficinas, visa não apenas discutir questões ambientais, mas também capacitar os jovens a serem multiplicadores de boas práticas de sustentabilidade. As placas instaladas foram confeccionadas pelos próprios participantes, como resultado das atividades realizadas ao longo do ano.

“A instalação das placas é uma maneira de expandir a conscientização que trabalhamos com os jovens para toda a comunidade, promovendo a reflexão sobre a importância de cuidar do meio ambiente”, destacou uma das coordenadoras do projeto.

