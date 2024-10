Moradores participam da Pedalada Rosa no Carmo, promovendo a conscientização e prevenção do câncer de mama - Foto: Divulgação

Publicado 19/10/2024 18:36

Quissamã - Pedalada Rosa tomou as ruas do bairro Carmo, em Quissamã, como parte da campanha do Outubro Rosa. Organizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, a pedalada teve início na Unidade de Saúde da Família (USF) do Carmo e contou com a participação de usuários, familiares, apoiadores e moradores, unidos para reforçar a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e promover a saúde da mulher.

O evento destacou não apenas a importância da detecção precoce da doença, mas também incentivou a prática de atividades físicas como uma forma de prevenção e melhoria da saúde em geral. A campanha em Quissamã este ano reforça a necessidade de ampliar o acesso aos serviços de saúde e promover o autocuidado entre as mulheres, especialmente no que se refere à prevenção do câncer de mama.

Amanda Monteiro, Coordenadora de Ações Programáticas do município, explicou que as atividades visam oferecer uma visão mais ampla da saúde feminina, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde. "Queremos que as mulheres se enxerguem de forma integral, reconhecendo os sinais do corpo e buscando ajuda quando necessário. A campanha tem como foco a promoção da qualidade de vida e a valorização do corpo feminino", ressaltou.

Além da Pedalada Rosa, a programação do Outubro Rosa em Quissamã inclui uma série de atividades ao longo do mês, como mutirões de ultrassonografia, rodas de conversa, passeios ciclísticos, caminhadas e serviços como exames preventivos, testes rápidos e consultas médicas voltadas à saúde da mulher.

Agenda de atividades do Outubro Rosa em Quissamã:

- 21/10: Café Rosa com avaliação nutricional, exame preventivo, teste rápido e roda de conversa. Local: USF Mathias.

- 22/10: Roda de Conversa sobre prevenção ao câncer de mama. Local: CEAM.

- 23/10: Encontro de Mulheres com entrega de mudas de hortaliças. Local: USF Santa Catarina.

- 31/10: Caminhada Rosa no Centro da Cidade. Concentração: Centro de Saúde.