Fátima Pacheco destaca colaboração com Embratur para expansão de produtos turísticosFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 14:36

Quissamã - Em uma reunião virtual realizada nesta terça-feira (15), prefeitos e prefeitas dos municípios que integram o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) debateram estratégias para impulsionar o turismo regional com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. O encontro, liderado pela prefeita de Quissamã e presidente do Cidennf, Fátima Pacheco, teve como principal pauta o fortalecimento da Rota Caminhos do Açúcar, um projeto que reúne diversos atrativos turísticos prontos para comercialização e que já tem gerado impacto econômico positivo nas regiões.

A reunião destacou o avanço da Rota nos últimos meses, com a definição de operadores turísticos, política de comissionamento e a criação de itinerários que valorizam o turismo de base comunitária. Esse tipo de turismo, que envolve diretamente as comunidades locais, foi apontado como essencial para o sucesso do projeto, agregando valor cultural e econômico à região. O encontro também tratou da qualificação dos profissionais que atuam no setor, com a reestruturação de agências de receptivo e parcerias para formação de guias de turismo regional.

Fátima Pacheco ressaltou a importância do engajamento dos prefeitos na consolidação do projeto e a relevância da parceria com a Embratur para ampliar o alcance dos produtos turísticos, tanto no mercado nacional quanto no internacional. “Com o apoio do Marcelo Freixo e a participação ativa dos prefeitos, estamos abrindo novos caminhos para o desenvolvimento do turismo em nossas regiões. A capacitação dos profissionais é fundamental, pois o turismo é uma atividade que exige qualificação para crescer de forma sustentável”, destacou a prefeita.

Outro ponto alto da reunião foi a discussão sobre o Festival Caminhos do Açúcar, um evento que integra a rota e tem sido um sucesso na movimentação da economia local. Segundo Fátima, o festival tem reunido empreendedores, atraído turistas e gerado renda para as regiões participantes. “Realizamos city tours em várias cidades, o que agradou os visitantes e impulsionou a economia local. O apoio da Alerj, dos deputados e do Ministério do Turismo foi crucial para o sucesso do evento”, completou.

Marcelo Freixo, por sua vez, elogiou os esforços do Cidennf e destacou o potencial do turismo como motor de desenvolvimento econômico. “O turismo pode ser o grande propulsor de emprego e renda neste século. O Rio de Janeiro tem um potencial imenso que vai muito além da capital. Expandir destinos no Norte e Noroeste Fluminense é estratégico para que essas regiões ganhem projeção internacional, aproveitando o ecoturismo e a diversidade que elas oferecem”, disse o presidente da Embratur.

Entre os participantes da reunião estavam os prefeitos Leo Pelanca (Italva), Geane Vincer (Cardoso Moreira), Heriberto Pereira (Itaocara), Sérgio Cyrillo (Bom Jesus do Itabapoana), além de representantes de municípios como Macaé, Aperibé, Campos dos Goytacazes, Varre-Sai e Santo Antônio de Pádua. Todos reforçaram o compromisso de seguir fortalecendo o turismo regional através da união de esforços e de novas parcerias.