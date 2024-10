Itinerário ampliado oferece mais conforto e acessibilidade para os moradores das regiões de Caxias e Lagoa da Ribeira - Foto: Divulgação

Itinerário ampliado oferece mais conforto e acessibilidade para os moradores das regiões de Caxias e Lagoa da Ribeira Foto: Divulgação

Publicado 22/10/2024 15:21

Quissamã - Atendendo a uma antiga demanda dos moradores, as linhas de ônibus de Quissamã passaram a operar com um itinerário ampliado a partir da última segunda-feira (21). Agora, os veículos que partem do Terminal Rodoviário seguem até a Lagoa da Ribeira, passando por vias importantes como a Rua Augusto de Carvalho e a Avenida do Contorno. O trajeto também inclui a Rua 12 de Setembro, onde está localizada a Unidade de Saúde da Família (USF) de Caxias, região que recebeu um novo ponto de ônibus.

Essa mudança vem para proporcionar maior comodidade aos moradores das áreas mais afastadas, oferecendo mais facilidade no deslocamento até o centro da cidade e a rodoviária. O novo itinerário cobre tanto o trajeto de ida quanto o de volta, garantindo eficiência e conforto.

Além dessa expansão, novas linhas de ônibus circulares estão previstas, o que irá permitir um deslocamento mais direto entre diferentes bairros, atendendo de forma mais ampla as necessidades da população e melhorando o serviço de transporte na cidade.