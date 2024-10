Atendimento essencial e humanizado para a comunidade quilombola e moradores rurais de Quissamã - Foto: Divulgação

Atendimento essencial e humanizado para a comunidade quilombola e moradores rurais de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 14:24 | Atualizado 24/10/2024 14:24

Quissamã - O Posto de Saúde de Machadinha, localizado na zona rural de Quissamã, desempenha um papel vital no atendimento às comunidades quilombolas e à população pesqueira do bairro Beira de Lagoa. A unidade, que integra a rede de atenção básica do município, oferece serviços fundamentais, como consultas médicas, exames preventivos e atendimento odontológico, beneficiando 943 usuários cadastrados, dos quais 652 pertencem a comunidades quilombolas, como Machadinha, Sítio Santa Luzia, Bacurau, Mutum e Sítio Boa Vista.



A gerente da unidade, Ana Carolina Maia, destaca a importância de um atendimento humanizado e acessível para essas populações, que frequentemente enfrentam situações de vulnerabilidade. “Nosso objetivo é garantir que cada pessoa receba os cuidados de saúde de que necessita, com foco na prevenção e no tratamento adequado”, afirma Ana Carolina.



Entre os serviços oferecidos, o posto disponibiliza consultas com médicos da família, visitas domiciliares, exames como o pré-natal e testes rápidos para doenças como sífilis, HIV e hepatites B e C, com resultados em até 20 minutos. Para casos positivos, o encaminhamento imediato ao programa de IST garante o tratamento especializado e sigiloso.



O atendimento pediátrico e nutricional também se destaca, com foco em crianças, gestantes e idosos, além de emergências odontológicas, que contam com quatro vagas diárias. A vacinação de rotina, incluindo a imunização contra a COVID-19, segue o calendário nacional do Ministério da Saúde, reforçando a importância da prevenção.



Em situações de urgência, o posto aciona o Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus por meio de rádio, garantindo um rápido suporte com ambulâncias. A unidade se tornou uma referência local em saúde, especialmente para a comunidade quilombola, que agora conta com serviços de qualidade perto de casa.



Everton Fernandes de Jesus, morador de Machadinha, elogiou o atendimento recebido para sua filha recém-nascida. “O atendimento foi rápido, saímos mais tranquilos sabendo que temos esse apoio tão próximo. É um alívio para nós”, afirmou. Sua esposa, Cassandra Rodrigues, concordou: “A presença do posto faz toda a diferença, principalmente em momentos de preocupação com a saúde dos nossos filhos.”



O Posto de Saúde de Machadinha é um ponto de apoio crucial para as comunidades, garantindo cuidados contínuos e de qualidade, fundamentais para o bem-estar da população rural de Quissamã.



Atendimento essencial e humanizado para a comunidade quilombola e moradores rurais de Quissamã Foto: Divulgação