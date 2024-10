Freixo destacou a importância do afroturismo como um atrativo para a região e sugeriu a Fátima um encontro na comunidade quilombola com os prefeitos - Foto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 12:14

Quissamã - A Embratur e o Consórcio de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) estão discutindo os caminhos para fortalecer as experiências turísticas rurais da região. Nesta quarta-feira (23), o presidente da Agência, Marcelo Freixo, se reuniu com a presidente do consórcio, Fátima Pacheco, e prefeitos de municípios do Rio para conversar sobre as ferramentas para auxiliar o trade turístico local no melhor caminho para promoção internacional do interior do estado.



A região da Rota Caminhos do Açúcar agrega fazendas históricas, turismo de natureza e também o Quilombo Fazenda Machadinha, que fica em Quissamã. Freixo destacou a importância do afroturismo como um atrativo para a região e sugeriu a Fátima um encontro na comunidade quilombola com os prefeitos que fazem parte do consórcio e autoridades do governo para trazer mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo Cidennf.



Para Freixo, interiorizar o turismo no Rio é uma oportunidade de impulsionar o turismo internacional no estado. “Incentivar o turismo nessas cidades no norte e noroeste fluminense pode ser um atrativo para o visitante internacional, para que ele fique por mais tempo no Brasil, conheça além do sol e praia do Rio de Janeiro; que ele conheça mais a nossa gastronomia, nossa cultura e aumente o ticket médio aqui no nosso país. E é preciso expandir essas regiões com grande potencial de ecoturismo e turismo de negócios”, disse.



Já o diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, destacou a importância de “fortalecer novos produtos e novas experiências no Brasil”. “É muito importante entender como a organização do consórcio consegue trazer para a luz as iniciativas municipais. O trabalho em conjunto com a Embratur vai ser de aproximar para a tomada de decisão em relação à inteligência de dados, produção de uma marca e de um posicionamento turístico dessa região, para que a gente tenha turistas internacionais chegando no curto e no médio prazo”, explicou.



A presidente do consórcio, Fátima Pacheco, por sua vez, afirmou que a proximidade com a Agência será importante para o fortalecimento da região. “Nossa intenção é se preparar para receber o turista cada vez mais e caminhar também, para receber inclusive o turista internacional. Uma vez que a gente vai qualificar o trade, vai integrar essa rede nacional e mostrar as riquezas tanto naturais quanto históricas que a gente tem lá no interior”, detalhou.



Após o encontro, a área técnica do Cidennf participou de uma conversa com o gerente de Inteligência de Dados da Embratur, Fábio Montanheiro, o gerente de Turismo de Reuniões, Incentivos e Negócios Internacionais (MICE), Alexandre Nakagawa, o coordenador de Natureza e Segmentos Especiais da Agência, Leonardo Persi, e o assessor de Relações Internacionais, Paulo Lins, para conhecer o painel de dados e outras ações da Agência que podem se adequar melhor para o fortalecimento e promoção dos produtos turísticos do norte e noroeste fluminense.

Dados positivos - De acordo com informações do Portal de Dados da Embratur, o Rio de Janeiro recebeu, de janeiro a setembro de 2024, 1.075.879 de turistas internacionais – um aumento de 25,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em setembro, a alta foi de 41,2% – enquanto em 2023 foram 82.149 viajantes internacionais desembarcando no estado, em todo o mês passado foram 116.004.



Os dados foram divulgados na segunda-feira (14) pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. No país, entre janeiro e setembro de 2024, o número total de turistas vindos de outros países subiu 12%, com direito a resultado recorde para o mês de setembro em toda a série histórica, iniciada em 1989: ao todo, 445.389 viajantes desembarcaram no Brasil, 26,4% a mais que em setembro de 2023. Nos primeiros nove meses do ano, o país já contabiliza 4.897.671 de turistas internacionais.



Caminhos do Açúcar - O encontro desta quarta aconteceu depois de um encontro virtual entre representantes da Embratur e do Cidennf, na última terça-feira, para tratar da divulgação do Festival Regional Caminhos do Açúcar, que acontecerá em 2025. O evento integra o Projeto da Rota Regional Caminhos do Açúcar e reúne empresários da gastronomia fluminense, feira de produtores, palestras, oficinas de gastronomia e música com o objetivo de incentivar novos negócios, network e contribuir para o desenvolvimento do turismo regional no estado do Rio.



O Festival Regional Caminhos do Açúcar celebra a história, cultura e turismo locais e regionais em uma ampla variedade de atrativos relacionados à religiosidade, gastronomia, esportes, lazer e patrimônio. A iniciativa, segundo os organizadores, é um impulso ao turismo regional, com valorização das belezas naturais, de atrativos culturais e o desenvolvimento socio econômico.