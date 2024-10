Cidadãos de Quissamã acessam serviços da Receita Federal com mais agilidade e praticidade no PAV, que já soma mais de 100 atendimentos - Foto: Divulgação

Cidadãos de Quissamã acessam serviços da Receita Federal com mais agilidade e praticidade no PAV, que já soma mais de 100 atendimentosFoto: Divulgação

Publicado 25/10/2024 14:50 | Atualizado 25/10/2024 14:51

Quissamã - Completando cinco meses de operação, o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal em Quissamã já registrou 115 atendimentos, consolidando-se como um apoio essencial para a população. Entre os serviços mais solicitados estão a recuperação de senha, aumento do nível de confiabilidade na Conta Gov, além de regularização e alterações cadastrais de CPF, que oferecem mais facilidade e rapidez para moradores da região.

O PAV, situado na Casa do Empreendedor, está disponível em horários específicos: às segundas-feiras, das 9h às 11h; de terça a quinta, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30; e nas sextas-feiras, das 9h às 11h. "A busca crescente pelo PAV mostra que ele é uma ferramenta essencial para atender às necessidades da comunidade", afirmou Arnaldo Mattoso, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, destacando a importância do atendimento em demandas fiscais e cadastrais.

O ponto de atendimento oferece uma ampla gama de serviços, incluindo inscrição e alterações no CPF, CNPJ, CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física), CAFIR (Cadastro de Imóveis Rurais), CNO (Cadastro Nacional de Obras), consultas de pendência fiscal, declarações e retificação de documentos de arrecadação. Além de facilitar o contato com serviços federais, o PAV de Quissamã amplia o acesso da população a orientações que muitas vezes eram restritas às agências centrais, promovendo inclusão e acessibilidade no atendimento público.

Cidadãos de Quissamã acessam serviços da Receita Federal com mais agilidade e praticidade no PAV, que já soma mais de 100 atendimentos Foto: Divulgação