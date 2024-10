Telas interativas já estão em uso, promovendo aulas mais dinâmicas e atrativas para alunos de Quissamã - Foto: Divulgação

Quissamã - A educação em Quissamã deu um salto tecnológico com a implantação das novas Salas Inteligentes nas escolas da rede municipal. Agora, 60 telas interativas equipam as salas do 4º ao 9º ano, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais conectada e dinâmica para alunos e professores. Na Escola Délfica de Carvalho Wagner, localizada em Barra do Furado, oito dessas telas já estão em pleno funcionamento, transformando a rotina escolar.

Para a professora Lucimara Barbosa, que leciona o 5º ano, o uso das telas interativas representa um avanço considerável no ensino. “Com esse recurso, posso aplicar atividades mais criativas e dinâmicas, incluindo jogos pedagógicos e ferramentas audiovisuais que prendem a atenção dos estudantes”, afirma a docente, entusiasmada com o impacto positivo do novo equipamento.



As Salas Inteligentes, além de modernizar o ensino, refletem um compromisso com a preparação dos alunos para o futuro. Helena Lima, secretária de Educação, explica que a introdução de tecnologia em sala de aula faz parte de uma estratégia que visa à inclusão digital e à inovação. "Estamos adaptando o ensino à realidade dos nossos alunos, que são cada vez mais tecnológicos. As telas interativas completam essa etapa, aproximando a educação do futuro e incentivando uma aprendizagem mais conectada e interativa", concluiu.