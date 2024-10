Pacientes de Quissamã comemoram atendimento local em mutirão de cirurgias de catarata, promovendo saúde ocular com mais conforto - Foto: Divulgação

Pacientes de Quissamã comemoram atendimento local em mutirão de cirurgias de catarata, promovendo saúde ocular com mais confortoFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2024 14:30

Quissamã - No último sábado (26), a Secretaria de Saúde de Quissamã realizou uma importante revisão médica para cerca de 30 pacientes que haviam sido submetidos à cirurgia de catarata, buscando ampliar a qualidade de vida e o bem-estar da população. O mutirão aconteceu no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus, onde centenas de pessoas já foram atendidas desde o início do programa.

Entre os beneficiados estava Maria de Jesus Souza Brito, de 62 anos, que passou pela cirurgia no olho direito no dia 18 e relatou uma rápida melhora. “Foi uma bênção poder fazer essa cirurgia aqui. Antes, era preciso ir a Niterói e voltar de madrugada. Agradeço a Deus e ao município por essa chance,” comentou.



Além das revisões realizadas, o oftalmologista Murilo Fernandes também atendeu 30 novos pacientes em triagem para futuras cirurgias de catarata e pterígio, ampliando o alcance do serviço. Cláudia Patrocínio, coordenadora do Setor de Oftalmologia Especializada, ressaltou o avanço que essa iniciativa trouxe à cidade. “Realizar as cirurgias e revisões aqui representa um avanço para nossa saúde ocular. É um trabalho que traz mais conforto e segurança aos pacientes,” destacou a coordenadora.