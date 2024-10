Escritora Renata Felício conduz leitura e reflexão sobre diversidade com alunos de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2024 15:52

Quissamã - Nesta semana, Quissamã realizou mais uma fase do Projeto Escola Antirracista, com ações voltadas para a conscientização sobre diversidade e respeito nas escolas. Na terça (29) e quarta-feira (30), o município recebeu a escritora e professora Renata Felício, que apresentou o livro “O Cabelo de Rebeca e o Ninho do Passarinho” para alunos da Educação Infantil ao 5º ano, promovendo uma reflexão lúdica e acessível sobre relações étnico-raciais.

O evento foi sediado na Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula e contou com turmas de diversas escolas municipais, como a E.M. Sementes do Futuro e E.M. Regina Celi Passos, entre outras. As atividades foram inspiradas na Lei Federal 10.639/2003, que visa inserir a temática racial de forma efetiva no ambiente escolar.

Joelma Passos, coordenadora de Gestão Pedagógica, destacou a importância do projeto. “Queremos que as crianças cresçam em um ambiente que valorize a diversidade, especialmente no contexto das origens quilombolas de Quissamã”, afirmou. Já a autora Renata Felício ressaltou o papel da literatura na abordagem de temas complexos. “Por meio dos livros, podemos ensinar valores fundamentais de uma forma compreensível e enriquecedora para as crianças", disse.