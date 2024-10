Instalação da Sala foi possível graças ao acordo de Cooperação Técnica, assinado com o município - Foto: Divulgação

Instalação da Sala foi possível graças ao acordo de Cooperação Técnica, assinado com o município Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2024 15:42 | Atualizado 30/10/2024 15:43

Quissamã - A Sala do INSS Digital em Quissamã, iniciou suas atividades em agosto de 2023, e desde então tem prestado atendimento à população quissamaense. O objetivo do espaço é facilitar o acesso aos serviços ligados à Previdência Social, incluindo requerimentos de serviços, consulta de processos e cumprimento de exigências. Desde a inauguração foram realizados 2.485 atendimentos, sendo os pedidos de aposentadoria, pensão, e o benefício BPC LOAS, entre os mais solicitados.

Segundo o responsável pelo atendimento ao público, Carlos José Pinto, nos últimos meses foi observado o aumento de solicitações referentes a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento que comprova os recolhimentos previdenciários dos servidores públicos efetivos para o Regime Geral de Previdência, antes da criação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã (IPMQ).

“Esse fator ocorre em virtude dos servidores públicos municipais que buscam a entrada no pedido de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã”, explicou Carlos José Pinto.

O servidor relata que também ocorre com frequência atendimentos a moradores dos municípios próximos como Carapebus e Macaé, em virtude da não necessidade de agendamento, tornando o atendimento mais ágil.

O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, na Rua Visconde de Quissamã, 342 – Centro, das 7h às 13h. A estrutura assegura comodidade e principalmente mais agilidade para os requerentes dos serviços do INSS em Quissamã, uma vez que muitos serviços podem ser solicitados sem a necessidade de deslocamento para outros municípios.

A instalação da Sala foi possível graças ao acordo de Cooperação Técnica, assinado entre o município de Quissamã, via secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e o INSS-GEX Campos dos Goytacazes, com o objetivo de operacionalizar requerimentos de serviços do INSS, na modalidade à distância, facilitando o acesso dos munícipes aos serviços ligados à Previdência Social.