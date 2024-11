Próxima edição da campanha de vacinação antirrábica está prevista para o segundo semestre de 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 08/11/2024 13:36

Quissamã - A Campanha de Vacinação Antirrábica promovida pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, encerrou suas atividades deste ano com resultados acima das expectativas. A meta inicial, que visava imunizar 5,4 mil cães e gatos, foi superada, alcançando 5,7 mil animais vacinados – 4,3 mil cães e 1,3 mil gatos, tanto nas zonas urbanas quanto rurais do município.

O coordenador da Vigilância em Saúde, Leonardo Barcelos, destacou o envolvimento da comunidade como um fator essencial para o êxito da campanha. “Esse resultado só foi possível graças ao engajamento da população, que entendeu a importância de proteger seus pets e contribuir para a saúde coletiva. A dedicação das nossas equipes, que se empenharam para cobrir todo o território municipal, foi igualmente crucial,” comentou.

A próxima edição da campanha de vacinação antirrábica está prevista para o segundo semestre de 2025, com data a ser definida pela Secretaria Estadual de Saúde. Até lá, a Vigilância em Saúde de Quissamã continua disponível para mais informações por telefone no (22) 2768-2209 ou via e-mail em vigilancia.quissama@gmail.com.