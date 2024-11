Unidade possui uma estrutura moderna e ampliada, capaz de atender cerca de 3 mil famílias - Foto: Divulgação

Publicado 08/11/2024 13:53

Quissamã - A nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Caxias foi inaugurada na última quarta-feira (6), trazendo uma série de melhorias para o atendimento à população. Localizada na Rua Juvenal Pereira Magaldi, a unidade possui uma estrutura moderna e ampliada, capaz de atender cerca de 3 mil famílias dos bairros Caxias, Ribeira, Alto Alegre, Vista Alegre e Centro.

A coordenadora do CRAS, Lígia Nogueira, ressaltou a importância da mudança para melhorar a qualidade do atendimento. “A nova sede nos proporciona um ambiente mais humanizado e eficiente, com espaços adequados para atender de forma mais próxima e eficaz as famílias que buscam nossos serviços”, explicou.

A ampliação do local também foi destacada por Drielle Euzébio, orientadora social e estagiária de Serviço Social, que destacou o impacto positivo das melhorias. “A estrutura mais confortável e acessível faz toda a diferença. Isso proporciona um atendimento de maior qualidade, com mais acolhimento para os usuários”, afirmou.

Os próprios usuários da unidade também aprovaram a mudança. Neuza Domingos, uma das beneficiárias dos serviços do CRAS, destacou a conveniência da nova sede. “Agora está mais perto da minha casa e o ambiente está muito bonito. Isso facilita muito o acesso aos serviços e me sinto mais confortável”, comentou.

A inauguração foi marcada por um discurso da prefeita Fátima Pacheco, que ressaltou o papel da nova unidade na melhoria da qualidade de vida das famílias de Caxias. “Mais de mil famílias saíram da linha da pobreza graças aos nossos programas sociais. A nova sede do CRAS simboliza o nosso compromisso com o fortalecimento da rede de proteção social”, declarou.

Com novos espaços administrativos, salas para atividades coletivas, recepção modernizada e banheiros adaptados, a nova sede do CRAS representa um importante avanço na assistência social do município, evidenciando a dedicação da gestão em promover o bem-estar da população.