Prefeitos discutem com o Ministério do Turismo estratégias para consolidar a Rota Caminhos do Açúcar como atração regionalFoto: Reprodução

Publicado 15/11/2024 09:03 | Atualizado 15/11/2024 09:04

Quissamã - Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (CIDEENF) se reuniram na segunda-feira (12), em Brasília, com a ministra substituta do Turismo, Ana Carla Lopes, para discutir a expansão da Rota Turística Caminhos do Açúcar.

O encontro resultou no compromisso do Ministério do Turismo em apoiar os municípios envolvidos no projeto, impulsionando a cultura e a economia locais.



A ministra garantiu a realização de uma reunião ampliada em Quissamã, com a presença de Marcelo Freixo, presidente da Embratur, para conhecer de perto os avanços da iniciativa e anunciar investimentos estratégicos para os municípios da região.

A ampliação da rota promete destacar o potencial histórico e cultural dos caminhos que marcaram o ciclo do açúcar no Brasil, fortalecendo o turismo e gerando oportunidades econômicas.



