Escavadeira atua na limpeza do canal Campos/Macaé, garantindo a preservação dos recursos naturais de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 14/11/2024 09:46

Quissamã - Quissamã realiza, esta semana, a manutenção do canal Campos/Macaé, com a remoção da vegetação aquática invasora que se acumula na superfície. A ação, executada pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca da Prefeitura de Quissamã, utiliza uma escavadeira de longo alcance para alcançar as áreas mais difíceis e preservar o local.

O trabalho é reforçado pela parceria com o Governo do Estado, por meio do Programa Limpa Rio, que visa limpar e conservar corpos hídricos em todo o estado. A iniciativa envolve a remoção de sedimentos e a destinação ambientalmente correta dos resíduos, protegendo a qualidade da água e o ecossistema local.

“O canal é vital para Quissamã, apoiando a pesca, a agricultura e o turismo”, destaca o secretário Luiz Carlos Fonseca, que acompanhou as operações. “Mantemos ações constantes de limpeza para preservar esse patrimônio ambiental”, disse.