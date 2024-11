Prefeita Fátima Pacheco e equipe participam de evento global sobre mudanças climáticas e desafios sociais - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2024 12:46

Quissamã - Quissamã se destacou no primeiro dia do Fórum dos Prefeitos do G20 – U20 Rio Summit, realizado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14). O evento, que reúne 87 prefeitos e delegações de mais de 100 cidades ao redor do mundo, foca em temas urgentes da agenda global, como mudanças climáticas, sustentabilidade e combate à pobreza.

A prefeita Fátima Pacheco, ao lado do prefeito eleito Marcelo Batista e da vice-prefeita eleita Sabrine Pereira, participou das discussões que moldarão as políticas públicas globais. Durante o evento, Fátima Pacheco destacou a importância de Quissamã nas soluções para as crises ambientais e sociais, reforçando o compromisso da cidade com práticas sustentáveis.

O Fórum do G20 tem como um de seus principais objetivos elaborar um "communiqué", documento que reunirá as demandas dos municípios participantes para ser apresentado à cúpula do G20. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ressaltou a urgência de ações coletivas. "Estamos atrasados em mais de 80% dos objetivos da ONU para 2030. O tempo de agir é agora", enfatizou.

O evento também serviu de preparação para a 1ª Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente e Mudança do Clima de Quissamã, que ocorrerá em 12 de dezembro, com o tema "Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica". A ação reforça o compromisso da cidade com a liderança regional em soluções práticas e sustentáveis para os desafios ambientais.