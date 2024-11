Educação em pauta: Seminário reúne especialistas e educadores para fortalecer práticas antirracistas - Foto: Divulgação

Publicado 23/11/2024 09:40

Quissamã - Quissamã participou do III Seminário “Por uma Educação Antirracista: Consolidando Práticas e Proposições por uma Educação para as Relações Étnico-Sociais”, realizado no Centro Cultural João Nogueira, no Rio de Janeiro. O encontro, promovido pela Secretaria Estadual de Educação e pelo Instituto Identidades do Brasil, destacou estratégias para fortalecer a inclusão e combater o racismo nas escolas.

Representando o município, uma orientadora pedagógica da Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo apresentou reflexões sobre ações concretas para a promoção de uma educação igualitária e inclusiva. O seminário promoveu trocas de experiências sobre políticas públicas e práticas pedagógicas voltadas para a equidade racial e a valorização da diversidade cultural.

Quissamã tem intensificado ações nesse campo, como a assinatura do Pacto de Combate ao Racismo e o lançamento do Projeto Escola Antirracista, iniciativas que buscam transformar a educação em um motor para justiça social e respeito às diferenças.