Comunidade celebra a riqueza da cultura quilombola no Quilombo de MachadinhaFoto: Divulgação

Publicado 23/11/2024 09:33 | Atualizado 23/11/2024 09:34

Quissamã - O Quilombo de Machadinha recebe, neste sábado (23), uma programação especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O evento “Feijoada Cheiro de Cici” promete um dia repleto de atividades culturais, educativas e gastronômicas, celebrando a história e a resistência da comunidade quilombola.



A iniciativa, organizada pela Associação de Remanescentes de Quilombo de Machadinha (Arquima) e pelo Grupo de Jongo Tambores de Machadinha, contará com rodas de conversa, oficinas, apresentações de Jongo e música ao vivo. O Complexo Cultural Fazenda Machadinha, que preserva a memória das comunidades quilombolas locais, será o palco principal das festividades, fortalecendo a valorização da identidade afro-brasileira.



O evento também inclui exposições de artesanato e debates, além do lançamento de um e-book pedagógico voltado para a educação quilombola. A tradicional feijoada e apresentações artísticas encerram o dia, reforçando a importância da preservação das tradições afrodescendentes.

O evento reforça o compromisso da comunidade com a memória, resistência e celebração da cultura afrodescendente, oferecendo momentos de aprendizado, reflexão e confraternização para todos os participantes.



Programação Completa – Feijoada Cheiro de Cici

Data: Sábado, 23 de novembro

Local: Quilombo de Machadinha, Quissamã

- 09h:Café Quilombola

- 10h: Roda de conversa: “Mais Amor e Menos Guerra: Fortalecendo a Luta pela Igualdade”

- 10h30: Lançamento do e-book *Guia Pedagógico Escolar Quilombola nº 2*

- 12h: Almoço com feijoada e música ao vivo com Pagode a Dois

- 14h: Oficina de contação de histórias

- 15h: Oficina com ervas medicinais

- 17h: Apresentação de Jongo

- 19h: Encerramento com Forró