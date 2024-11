As equipes vencedoras receberam troféus, medalhas e prêmios em dinheiro - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 14:41

Em uma manhã marcada por emoção e futebol de alta qualidade, Palmeirinha e Carmo garantiram o bicampeonato no Campeonato Municipal de Futebol de Quissamã, nas categorias amador e veterano, respectivamente. As finais, realizadas no domingo, dia 24, no Estádio Carneirão, encerraram com sucesso mais uma edição da competição, que contou com 18 equipes participantes: 10 na categoria amador e 8 na veterano.

A secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas, celebrou o evento e destacou a relevância do esporte para a comunidade local. Ela agradeceu aos atletas, técnicos, torcidas e às secretarias parceiras, como Segurança Pública, Guarda Civil Municipal e Saúde, pelo suporte essencial na realização do campeonato.

No veterano, o Carmo superou o Palmeirinha por 3 a 1, com dois gols de Tiago e um de Alessandro Sonic. Bruno Reis marcou para o Palmeirinha. Na categoria amador, o Palmeirinha venceu o Machadinha por 2 a 0, com gols de Álvaro e Gabriel Bibi. Juventus e Santa Catarina ficaram em terceiro lugar nas categorias veterano e amador, respectivamente.

As equipes vencedoras receberam troféus, medalhas e prêmios em dinheiro, sendo R$ 10 mil para os campeões, R$ 8 mil para os vice-campeões e R$ 6 mil para os terceiros colocados. Sérgio Lopes (veterano) e Gabriel Santos (amador) foram eleitos os melhores goleiros, enquanto Bruno Reis (6 gols, veterano) e Luiz Gabriel Bibi (8 gols, amador) conquistaram a artilharia da competição.