A 1ª Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente e Mudança Climática reunirá especialistas e a comunidade para discutir soluções contra a emergência climáticaFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 13:57

Quissamã - Estão abertas as inscrições para a 1ª Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente e Mudança Climática, que acontecerá no dia 12 de dezembro, no Instituto Federal Campus Quissamã, das 8h às 18h. O evento é uma parceria entre os municípios de Quissamã, Carapebus e Macaé, e trará como tema central "Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica".

A conferência será uma oportunidade para discutir os impactos das mudanças climáticas e os caminhos para enfrentar a emergência ambiental que atinge o planeta. De acordo com o observatório europeu Copernicus, 2023 foi o ano mais quente da história, com aumentos de temperatura que resultaram em ondas de calor, inundações e secas. Nesse cenário, a conferência se propõe a promover um debate sobre como transformar esse quadro e criar soluções sustentáveis para a região.

Para o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã, a realização deste evento é fundamental para a mobilização da sociedade. "Este momento é crucial para fortalecer a união entre a sociedade civil, os órgãos governamentais e as entidades não governamentais, visando soluções para os desafios climáticos que afetam nossos municípios", destacou.

O evento contará com debates sobre cinco eixos temáticos, conforme o Documento-Base: Mitigação, com foco na redução das emissões de gases de efeito estufa; Adaptação e Preparação para Desastres, abordando prevenção de riscos e redução de perdas; Justiça Climática, que propõe superar desigualdades; Transformação Ecológica, que visa descarbonizar a economia com mais inclusão social; e Governança e Educação Ambiental, com ênfase na participação e controle social.