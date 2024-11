Exames preventivos em foco: mamógrafo móvel oferece atendimento gratuito em Quissamã - Foto: Divulgação

Exames preventivos em foco: mamógrafo móvel oferece atendimento gratuito em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 11:11

Quissamã - Quissamã recebe novamente o mamógrafo móvel para mais um mutirão de exames preventivos, programado para ocorrer entre os dias 2 e 7 de dezembro. A iniciativa visa atender mais de 600 pacientes, com 440 mamografias e 210 ultrassonografias, abrangendo exames de mama, transvaginal, pélvica, tireoide e tireoide com Doppler.

A unidade ficará estacionada no Parque de Exposição Renato Queirós Carneiro da Silva, proporcionando exames especializados sem a necessidade de deslocamento para outras cidades. O foco principal da ação é a detecção precoce do câncer de mama e outras condições, promovendo saúde preventiva para mulheres do município.

O agendamento prévio é necessário, e a campanha reforça a importância do autocuidado e da prevenção como ferramentas para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida da população.