Alunos comemoram formatura no Proerd, destacando cidadania e prevenção em evento no IFF QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2024 14:07

Quissamã - O auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF) de Quissamã foi cenário de celebração nesta quarta-feira, com a formatura de 140 alunos do 5º ano participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). O evento reuniu estudantes das escolas municipais Professora Maria de Lourdes de Castro Ribeiro, Professor Miguel Ângelo da Silva Santos e Carlos Alberto Cruz Fillipino.

A ocasião contou com a presença de autoridades locais e estaduais, incluindo representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, além de diretores escolares, professores e familiares dos alunos. Entre os participantes estavam o Coronel Pimenta, o Tenente Cabral, o Tenente Carvalho e o Sargento Peter Amaral, instrutor responsável pelo Proerd na cidade.

O programa, que atua em Quissamã desde 2009, tem como objetivo principal transmitir mensagens de valorização da vida, prevenção às drogas e fortalecimento dos vínculos familiares. Durante o curso, os estudantes são orientados sobre a importância de tomar decisões responsáveis, respeitar os outros e preservar sua integridade física e emocional.

A secretária de Educação destacou o impacto positivo do programa na comunidade escolar, enfatizando que o Proerd vai além das salas de aula, alcançando também as famílias. "Além de ampliar o acesso dos alunos a informações relevantes, o programa cria um efeito multiplicador, envolvendo pais e responsáveis no processo de formação cidadã. Esse trabalho conjunto fortalece o cuidado com o corpo e promove maior integração entre as crianças e suas famílias", explicou.

O instrutor do programa, Sargento Peter Amaral, celebrou a conquista dos formandos e agradeceu a todos os envolvidos na iniciativa. "Quero parabenizar cada aluno por abraçar este projeto com dedicação. Este diploma marca o início de uma trajetória baseada em escolhas éticas e responsáveis. Agradeço aos professores, pais e todos os parceiros que tornaram essa formação possível. A construção de cidadãos conscientes é uma missão que compartilhamos", afirmou.

O Proerd, desenvolvido pela Polícia Militar, utiliza uma metodologia lúdica e interativa, especialmente projetada para crianças e adolescentes. O programa é reconhecido como uma ferramenta importante na formação de futuros cidadãos, reforçando valores de respeito, ética e convivência em sociedade.