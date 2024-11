Escola em Machadinha inspira educação inclusiva e recebe reconhecimento nacional - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 11:19

Quissamã - A Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, localizada na comunidade quilombola de Machadinha, tornou-se referência em educação inclusiva e cultural. Na última quinta-feira (28), o local recebeu a visita de representantes da ONG “Todos Pela Educação”, vindos de várias partes do país, interessados em conhecer o modelo de ensino aplicado na unidade.

Com foco no empoderamento e na luta antirracista, a escola oferece oficinas que valorizam a identidade cultural e o patrimônio histórico dos alunos, promovendo resultados destacados no ensino quilombola. Durante a visita, os representantes puderam observar de perto a metodologia e o impacto positivo do trabalho desenvolvido na unidade.

A agenda incluiu também uma visita à comunidade e ao Memorial de Machadinha, reforçando o papel da escola na preservação cultural e na formação cidadã.