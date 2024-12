Pacientes participam do mutirão de exames no Parque de Exposições em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 17:28

Quissamã - Quissamã iniciou nesta segunda-feira, 2 de dezembro, uma ação voltada à saúde preventiva: um mutirão de mamografia e ultrassonografia, em parceria com o Governo do Estado. O evento ocorre no Parque de Exposições Renato Queirós Carneiro da Silva e segue até o dia 7, beneficiando mais de 600 moradores com exames gratuitos e modernos.

A estrutura conta com equipamentos de última geração e equipe médica especializada, priorizando a detecção precoce de câncer de mama e outras patologias. A novidade está na entrega imediata do CD de imagens dos exames, além de um protocolo com login, senha e QR code para acessar os resultados online.

Pacientes elogiaram a eficiência da organização. "Foi tudo muito rápido e bem estruturado. Ter os resultados em mãos facilita o acompanhamento com meu médico", destacou Rosemar Lemos, assistente social.