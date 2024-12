Feira Literária de Quissamã (Fliq) será no pátio da Igreja Matriz - Foto: Douglas Smmithy / Arquivo

Publicado 03/12/2024 17:44

Quissamã - A Feira Literária de Quissamã (Fliq) está prestes a transformar o município em um verdadeiro palco de cultura e aprendizado. De 5 a 8 de dezembro, o evento, realizado no pátio da Igreja Matriz e em áreas adjacentes, promete atrair milhares de visitantes com uma programação gratuita e recheada de atrações. Mais de 40 horas de atividades variadas serão oferecidas, com destaque para rodas de conversa, oficinas, shows musicais e apresentações culturais que celebram a diversidade e o conhecimento.

Entre as personalidades confirmadas estão Gabriel, O Pensador, conhecido por suas composições engajadas e livros inspiradores; Ana Botafogo, aclamada bailarina; Thalita Rebouças, referência na literatura juvenil; e Bárbara Carine, vencedora do Prêmio Jabuti 2024. A programação inclui ainda o Festival Estudantil de Quissamã (FEQ), que premiará estudantes da rede municipal em concursos como Soletrando e Matematicando.

A Fliq não se limita apenas à literatura. Espaços temáticos como o Baby, Kids e Tech oferecerão atividades interativas, enquanto o Centro Cultural Sobradinho receberá pocket shows e personagens queridos do público infantil, como Mickey e Minnie, Emília e Visconde.

Na música, o evento promete encantar os públicos de todas as idades. Yasmin Santos abrirá as apresentações na quinta-feira, seguida por Leoni na sexta. O encerramento no domingo contará com o espetáculo especial "Natal Sem Igual", um show que promete emocionar e encantar os visitantes.

A feira também busca valorizar os talentos locais, promovendo lançamentos de livros de autores de Quissamã e dando visibilidade às iniciativas educacionais e culturais da cidade. Com oficinas criativas, sessões de musicoterapia, festivais de poesia e uma feira de profissões, o evento se consolida como um espaço de aprendizado e expressão artística para todas as idades.

A expectativa para esta edição é repetir o sucesso anterior, que reuniu mais de 40 mil pessoas e promoveu a venda de 45 mil livros. A Fliq reafirma seu papel como uma das principais iniciativas de incentivo à leitura, inclusão e desenvolvimento cultural no estado do Rio de Janeiro.