Equipe da educação municipal celebra a conquista do Selo Ouro do MEC, símbolo de excelência em alfabetizaçãoFoto: Divulgação

Quissamã - Quissamã alcançou um marco na educação ao ser agraciada com o Selo Ouro do Programa Nacional Compromisso com a Alfabetização, uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC). O título reconhece os esforços da cidade para assegurar a alfabetização plena de crianças, com destaque para as práticas implementadas em 2023 e 2024, alinhadas às estratégias do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

A premiação, que avalia políticas públicas, formação docente e ações de recuperação de aprendizagem, reforçou o papel de Quissamã como referência nacional em educação básica. Segundo a prefeita, a conquista reflete investimentos na formação de educadores, materiais pedagógicos de ponta e ambientes acolhedores para o aprendizado.

A secretária de Educação ressaltou o empenho das equipes pedagógicas, que superaram desafios impostos pela pandemia com metodologias inovadoras. Para ela, o reconhecimento simboliza o impacto de uma gestão integrada e comprometida.

Além do Selo Ouro, Quissamã também foi destaque na pesquisa da Fundação Carlos Chagas, em parceria com a UNESCO, sendo um dos únicos dois municípios fluminenses reconhecidos por boas práticas de recomposição escolar.