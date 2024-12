No dia de abertura, às 14h30, a presidente do Theatro, Clara Paulino, participa de uma mesa de bate-papo ao lado da renomada bailarina e atriz Ana Botafogo - Foto: Ilustração

Publicado 04/12/2024 15:52

Quissamã - O Theatro Municipal do Rio vai participar da Feira Literária de Quissamã (Fliq), no Norte Fluminense, que começa na próxima quinta-feira (5), no pátio da Igreja Matriz, com entrada gratuita. No primeiro dia, às 14h30, a presidente do Municipal, Clara Paulino, vai dividir a mesa de bate-papo com a bailarina e atriz Ana Botafogo, no Auditório Helianna Barcellos de Oliveira. No mesmo horário, na Sala Leituras, Histórias e Conversas, o músico Pablo de Sá apresenta o Projeto Vivência Musical Infantil.

A participação do Municipal na Fliq segue na sexta-feira (6), com mais duas atividades na Feira de Profissões. Às 8h30, Pablo de Sá vai conversar com os jovens sobre a sua carreira na música, atualmente sendo o primeiro violoncelo da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal. Em seguida, a presidente Clara Paulino fala sobre sua experiência na gestão de equipamentos culturais.

“Nosso objetivo é apresentar a experiência vivida no Theatro Municipal, compartilhando as nossas histórias profissionais para o público da Feira Literária. Estamos visitando as cidades, com uma programação variada para que todos possam usufruir do Theatro Municipal enquanto equipamento público do Estado do Rio de Janeiro", conta Clara Paulino.

Com 115 anos, o Municipal do Rio é um dos principais equipamentos culturais do Brasil. Atualmente, a temporada 2024 do Theatro conta com o patrocínio oficial da Petrobras. Em maio deste ano, Quissamã recebeu o projeto “Encontros com o Theatro Municipal do Rio de Janeiro”, com o tema “Um diálogo com as instituições e seus projetos”. O objetivo foi atender os municípios do Norte Fluminense e alcançar adesão aos projetos culturais do Governo do Estado.

"É muito gratificante receber uma instituição desse porte na Feira Literária, com diversas atividades. É uma vivência muito importante para os nossos alunos e visitantes, que vão apresentar um pouco mais do Theatro Municipal", disse a secretária municipal de Educação de Quissamã, Helena Lima.

A Feira Literária de Quissamã (Fliq), um dos eventos de literatura mais aguardados do interior do Estado do Rio de Janeiro, acontecerá de quinta-feira (5) a domingo (8), no pátio da Igreja Matriz, com entrada gratuita. Organizada pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Educação, a edição de 2024 promete atrair estudantes, moradores e turistas de todo o estado, oferecendo uma vasta programação com cerca de 80 atividades distribuídas em 40 horas de intensa imersão literária e musical, com foco em temas como educação antirracista e meio ambiente.