Revólver calibre 38 e munições apreendidos durante operação policial em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 10:14

Quissamã - Uma abordagem policial em Quissamã resultou na apreensão de uma arma de fogo e munições, demonstrando a eficácia das operações preventivas realizadas na região. A ação ocorreu na Avenida Francisco Carneiro da Silva, no bairro Sítio, durante patrulhamento de rotina.

Ao identificar dois indivíduos em atitude suspeita, a guarnição iniciou a abordagem. Um dos envolvidos, já conhecido das autoridades por suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, arremessou um objeto por cima do muro de uma residência e fugiu em seguida. Os agentes realizaram contato com a moradora do local para acessar o terreno e investigar o objeto descartado. No interior da propriedade, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis.

A moradora declarou desconhecer o paradeiro do suspeito. A arma foi recolhida e encaminhada à delegacia da região para registro da ocorrência. O material apreendido ficou à disposição das autoridades para as devidas providências.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança em coibir a criminalidade e garantir a proteção dos cidadãos, com ações estratégicas e respostas rápidas a situações suspeitas.