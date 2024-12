Multidão prestigia a FLIQ 2024, fortalecendo a cultura e a leitura em Quissamã - Foto: Divulgação

Multidão prestigia a FLIQ 2024, fortalecendo a cultura e a leitura em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 09/12/2024 12:05

Quissamã - A Feira Literária de Quissamã (FLIQ) encerrou sua edição de 2024 no último domingo (8), marcando um momento de celebração para a cultura e a educação no município. O evento reuniu cerca de 30 mil visitantes e promoveu a venda de mais de 40 mil livros, consolidando-se como um dos maiores encontros literários da região. A FLIQ contou com a presença de 50 editoras, como Globo Livros e Caminho das Letras, e mais de dez autores locais, destacando a força da literatura quissamaense.

Durante o evento, uma programação diversa uniu arte, cidadania e educação. Palestras com personalidades como Gabriel O Pensador, Thalita Rebouças e Ana Botafogo enriqueceram o debate sobre cultura, enquanto a premiada escritora Bárbara Carine trouxe reflexões sobre educação antirracista. Atividades interativas, como festivais de poesia, soletrando e matematicando, além de espetáculos culturais e a aguardada chegada do Papai Noel, garantiram momentos inesquecíveis para todas as idades.

O Vale-Livro foi um dos destaques, com mais de R$ 800 mil investidos para beneficiar 7 mil pessoas, incluindo estudantes, educadores e jovens de programas sociais. Cada aluno recebeu R$ 120, enquanto professores e profissionais da educação tiveram direito a R$ 200, reafirmando o compromisso com a democratização da leitura.

A mãe de um dos estudantes bicampeões do matematicando, Edyna Paula, destacou a relevância do evento. "A FLIQ é esperada por todos. É um investimento valioso na educação, que motiva os alunos e fortalece a comunidade", afirmou. O impacto social também foi enfatizado por representantes do setor literário, que celebraram a criação de bibliotecas familiares e a transformação promovida pela leitura.

Além de promover o acesso à educação, a FLIQ gerou 200 empregos temporários, movimentando a economia local. A Feira Literária de Quissamã segue como exemplo de como cultura e educação podem caminhar juntas para transformar vidas e reduzir desigualdades.

