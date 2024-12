130ª Delegacia de Polícia apura a possibilidade de que Paulo tenha sido morto e enterrado - Foto: Ilustração

Publicado 10/12/2024 10:09

Quissamã - A Polícia Civil de Quissamã está investigando o desaparecimento de Paulo Vitor, de 19 anos, ocorrido no dia 7 de novembro. O jovem foi sequestrado na praça central da cidade junto com seu irmão, de 18 anos, por um grupo de suspeitos. A 130ª Delegacia de Polícia apura a possibilidade de que Paulo tenha sido morto e enterrado, em um caso que chocou a população local.

Segundo informações obtidas, os irmãos estavam na praça do Centro por volta das 15h, quando foram abordados por cerca de seis homens. Levados para uma área de mata, os dois sofreram momentos de terror. Paulo foi brutalmente torturado, recebendo espancamentos e queimaduras de cigarro. Já o irmão mais novo, que é autista, foi poupado de mais violência, mas passou horas sob o domínio dos agressores antes de ser libertado durante a noite.

As investigações indicam que aproximadamente 11 pessoas estiveram envolvidas no crime. O irmão mais novo, em depoimento à Polícia Civil, relatou detalhes do sequestro e afirmou que Paulo Vitor foi levado pelo grupo. A família das vítimas vive momentos de angústia enquanto as buscas e investigações continuam.

Autoridades locais pedem à população que colabore com informações que possam levar ao esclarecimento do caso. A brutalidade do episódio e o envolvimento de um número tão expressivo de criminosos reforçam a necessidade de uma resposta firme para garantir a segurança na região.