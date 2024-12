Rota turística de Quissamã reflete tradição e inovação no desenvolvimento sustentável do setor - Foto:Divulgação

Publicado 12/12/2024 15:03

Quissamã - Quissamã deu um passo importante para consolidar sua posição como destino turístico sustentável com a criação da política municipal de turismo, oficializada pela Lei nº 2481/2024, em 5 de dezembro. A medida prevê diretrizes para desenvolver o setor, promover a inclusão social e democratizar o acesso aos pontos turísticos.

Entre os destaques, está a criação do Fundo Municipal de Turismo, que terá a função de financiar projetos e iniciativas que estimulem o crescimento do setor e atraiam visitantes. A política também contempla a formação de profissionais e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, fortalecendo a competitividade da cidade no cenário turístico estadual e nacional.

Segundo especialistas do setor, a medida busca aliar desenvolvimento econômico à preservação cultural e ambiental, transformando Quissamã em referência de turismo responsável. A criação de novos produtos e experiências turísticas será uma prioridade, com foco em gerar emprego e renda para a comunidade.