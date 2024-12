Ginásio de Quissamã lotado: torcida vibrando durante os jogos decisivos do campeonato - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 15:32 | Atualizado 13/12/2024 15:32

Quissamã - O Ginásio Municipal de Quissamã foi cenário de partidas eletrizantes pelo terceiro lugar do Campeonato Municipal de Futsal. Três categorias, Sub-17, Adulto e Veterano, protagonizaram confrontos repletos de rivalidade e emoção.

No Sub-17, o Piteiras garantiu a vitória sobre o Morro Alto por um apertado 3 a 2. Pela categoria Adulto, o Barra superou o PTG em um jogo emocionante, vencendo por 5 a 4. Já no Veterano, o Santa Catarina brilhou ao derrotar o Quissamaense por 7 a 3, conquistando o terceiro lugar.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, celebrou o sucesso do campeonato e convocou os moradores para prestigiar a grande final: “As emoções só aumentam! Convido todos para a final no dia 13 de dezembro no Ginásio Poliesportivo. Será uma festa inesquecível para o esporte local.”

Confrontos finais:

- 18h30: Sub-17 – Força Jovem x Show de Bola

- 19h30: Veterano – Show de Bola x Barra FC

- 20h30: Adulto – Cartola x Piteiras