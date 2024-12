Campeões celebram a vitória com torcedores após uma final histórica no Campeonato Municipal de Futsal - Foto: Divulgação

Campeões celebram a vitória com torcedores após uma final histórica no Campeonato Municipal de FutsalFoto: Divulgação

Publicado 16/12/2024 13:17

Quissamã - A decisão do Campeonato Municipal de Futsal em Quissamã foi marcada por partidas intensas e celebração esportiva, reunindo torcidas apaixonadas para acompanhar os desfechos das categorias Sub-17, Veterano e Adulto. O torneio premiou os times vencedores com troféus, medalhas e valores em dinheiro.

No Sub-17, o Força Jovem conquistou o título ao superar o Show de Bola por 2 a 0. Destaques individuais ficaram com Diogo de Souza, eleito o melhor goleiro, e Pierre da Silva, que garantiu a artilharia. O terceiro lugar ficou com o Piteiras Junior, completando o pódio. As premiações financeiras somaram R$ 6 mil para o campeão, R$ 4 mil para o vice e R$ 2 mil para o terceiro colocado.

Na categoria Veterano, o Barra F.C. brilhou com uma vitória expressiva de 6 a 1 contra o Show de Bola. O time também monopolizou os prêmios individuais, com Abdalla Júnior sendo escolhido o melhor goleiro e Channel, o artilheiro do campeonato. O Santa Catarina ficou em terceiro lugar na disputa.

Já no Adulto, o Cartola levantou o troféu ao vencer o Piteiras por 6 a 3. O goleiro Digão, do Cartola, foi reconhecido como o destaque da competição, enquanto Iguinho, do Piteiras, terminou como artilheiro. O terceiro lugar ficou com o Barra F.C., encerrando a competição em grande estilo. Os prêmios em dinheiro na categoria somaram R$ 8 mil para o campeão, R$ 6 mil para o vice e R$ 4 mil para o terceiro.

O encerramento da competição contou com a presença de autoridades locais e destacou a organização do evento. A secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas, ressaltou o engajamento das equipes e das torcidas, atribuindo o sucesso do campeonato ao esforço coletivo. Além disso, a cerimônia reuniu figuras como a vice-prefeita eleita, Sabrine Pereira, e o subsecretário de Esporte e Juventude, Vinícius Ramos, celebrando o fortalecimento do esporte na cidade.