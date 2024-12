Mamógrafo móvel em Quissamã: prevenção ao alcance das mulheres - Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2024 12:33

Quissamã - O atendimento do mamógrafo móvel em Quissamã foi estendido por mais uma semana, segundo anúncio divulgado recentemente. O serviço, realizado em parceria com a prefeitura, teve início em 2 de dezembro e já permitiu a realização de 400 mamografias. O veículo está estacionado no Parque de Exposições, oferecendo maior comodidade para as moradoras do município.

A subsecretária de Saúde, Andréa Oliveira, reforçou a importância da iniciativa para a prevenção do câncer de mama. "Essa prorrogação amplia o acesso a um exame fundamental para a saúde das mulheres. Quem já solicitou o exame deve retirar a autorização no Centro de Especialidades e aproveitar essa oportunidade gratuita e acessível", destacou.

Entre as beneficiadas, Maria Madalena, que realizou o exame na última terça-feira (10), elogiou a agilidade do serviço. "Já fiz mamografia em Campos e no Rio, mas agora, aqui em Quissamã, foi muito rápido. É um exame simples e essencial. Prevenção é tudo!", comentou.