Iniciativa visa consolidar o turismo sustentável como motor do desenvolvimento regionalFoto: Divulgação

Publicado 14/12/2024 19:32

Quissamã - A Fazenda Machadinha, em Quissamã, recebeu, neste sábado (14), o Encontro Caminhos do Açúcar, promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). O evento reuniu lideranças políticas, empresariais e representantes do governo federal, como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano; Eduardo Nascimento, do Ministério da Cultura; Paula Balduíno, do Ministério da Igualdade Racial; o deputado estadual Jair Bitencourt; além de prefeitos e prefeitas do Cidennf. A iniciativa visa consolidar o turismo sustentável como motor do desenvolvimento regional.

A prefeita de Quissamã e presidente do Cidennf, Fátima Pacheco, destacou a importância de fortalecer a identidade cultural das regiões Norte e Noroeste.

"Por muito tempo, o turismo no Estado do Rio se restringiu à Região dos Lagos, Metropolitana e Sul Fluminense, ignorando o enorme potencial do Norte e Noroeste. Unimos forças na Rota Caminhos do Açúcar, e com os recursos que conseguimos junto à Alerj, realizamos o festival, que tem sido um sucesso. Estamos muito felizes de recebê-los aqui", frisou Fátima Pacheco.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ressaltou a capacidade transformadora do evento.

"Essa região é uma potência. A dignidade aqui vai além da política. Nosso compromisso é garantir que ações concretas saiam do papel, por isso trouxemos representantes do BNDES, Ministério da Cultura, Sebrae e Fecomércio", disse Freixo.

André Cecíliano também elogiou a iniciativa. "Esse é um exemplo claro de como a integração e o uso inteligente dos recursos podem impulsionar o desenvolvimento."

Também estiveram presentes ao Encontro Caminhos do Açúcar, os prefeitos de São Fidélis, José William; de Conceição de Macabu, Valmir Lessa; de Itaocara, Heriberto Pereira; de Italva, Léo Pelanca; de Cardoso Moreira, Geane Vincler: a prefeita eleita de São Francisco de Itabapoana, Yara Cintia; o prefeito eleito de Quissamã, MarceloBatista.