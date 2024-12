Autoridades de Quissamã discutem o futuro de Barra do Furado com líderes federais em Brasília - Foto: Divulgação

Autoridades de Quissamã discutem o futuro de Barra do Furado com líderes federais em BrasíliaFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 11:30 | Atualizado 20/12/2024 11:30

Quissamã - Quissamã intensifica os esforços para impulsionar o Complexo Logístico de Barra do Furado, reforçando sua importância no cenário regional e nacional. Em uma série de reuniões realizadas em Brasília na última quinta-feira, 19 de dezembro, lideranças do município apresentaram o potencial do projeto ao ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, com apoio do secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano.

A prefeita Fátima Pacheco destacou a relevância estratégica do complexo. "Barra do Furado é uma oportunidade única para conectar Quissamã a grandes empreendimentos logísticos, como o Porto do Açu, ampliando investimentos, gerando empregos e fortalecendo a economia regional. Este projeto beneficia não apenas nosso município, mas toda a região, incluindo Campos dos Goytacazes e Macaé", afirmou.

O vice-prefeito Marcelo Batista reforçou o otimismo. "O apoio do Governo Federal sinaliza um futuro promissor. Estamos comprometidos em transformar este potencial em resultados concretos, ampliando oportunidades de emprego e qualidade de vida para nossa população", declarou.

Uma nova rodada de discussões será realizada em janeiro de 2025, buscando consolidar etapas para a implementação do projeto, que já conta com a renovação da Licença de Instalação aprovada pelo Condir em novembro. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Arnaldo Mattoso, destacou que a licença reafirma o compromisso com o crescimento sustentável da região, atraindo novos investimentos e fortalecendo a economia local.

Autoridades de Quissamã discutem o futuro de Barra do Furado com líderes federais em Brasília Foto: Divulgação