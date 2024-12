Maria Clara Souza celebra recorde histórico no Tiro com Arco, representando Quissamã no cenário nacional - Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2024 10:42

Quissamã - A jovem Maria Clara Souza, de 18 anos, entrou para a história do Tiro com Arco brasileiro ao alcançar um feito inédito na categoria Barebow Sub-21 feminino. Representando Quissamã, a atleta registrou 511 pontos, superando o recorde anterior de 467 pontos, que estava vigente há um ano.

Maria Clara faz parte da equipe de Tiro com Arco do município, modalidade que vem ganhando destaque e incentivo local. A secretária de Esportes, Isis das Chagas, celebrou o impacto desse resultado para a cidade e o esporte. “Quissamã é um dos poucos municípios que desenvolvem o Tiro com Arco no Estado. Essa conquista mostra como o esforço e o talento fazem a diferença. Maria Clara é um exemplo para os jovens de que a dedicação leva longe”, afirmou.

O ano de 2024 foi marcante para a atleta, com pódios importantes. Ela conquistou prata e bronze no 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Outdoor, além de três ouros no 17º Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil e Master. O recorde nacional coroou a temporada como o maior destaque de sua carreira até agora.

Maria Clara celebrou emocionada. “Foi um ano de superação. Esse recorde veio para encerrar 2024 com chave de ouro. Em 2025, quero ir além, desafiar meus próprios limites e continuar crescendo no esporte”, declarou.

A treinadora Paula Figueiredo também destacou o feito. “Maria Clara é motivo de orgulho para todos nós. É uma atleta extremamente dedicada, que mereceu cada conquista deste ano. Tenho certeza de que ela trará ainda mais brilho para o esporte de Quissamã em 2025”, disse.