Ação foi contida com um cerco tático, garantindo a captura do suspeito.Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2025 16:03

Quissamã - Uma operação da guarnição do Patamo da 5ª CIA no bairro Caxias, em Quissamã, resultou na prisão de um suspeito com material ilícito. Durante patrulhamento, os agentes identificaram um indivíduo em atitude suspeita que tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. A ação foi contida com um cerco tático, garantindo a captura do suspeito.



Após a detenção, o indivíduo indicou o local onde estava escondida uma pistola calibre 8,9mm com 14 munições. Além da arma, foram apreendidas uma bucha de maconha (2g) e um aparelho celular. O suspeito sofreu escoriações ao tentar pular um muro e foi encaminhado ao hospital municipal para atendimento.



Com liberação médica, o detido foi levado à 130ª DP, onde a autoridade policial registrou o caso, mantendo o material apreendido e o suspeito preso à disposição da Justiça