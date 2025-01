Marcelo Batista e Sabrine Pereira celebram a posse ao lado de vereadores e autoridades locais, simbolizando o início de um novo ciclo em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2025 07:35

Na noite desta quarta-feira (1º), o auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), campus Quissamã, foi palco da cerimônia de posse do prefeito Marcelo Batista, da vice-prefeita Sabrine Pereira e dos 11 vereadores eleitos de Quissamã. A solenidade, que marcou o início de um novo ciclo na administração municipal, foi marcada por grande participação popular, além de autoridades e familiares.Marcelo Batista, em seu discurso de posse, destacou a continuidade dos avanços no município e o compromisso com a gestão participativa. "Quissamã é uma cidade de oportunidades e avanços, construída com diálogo e respeito. Vamos seguir transformando nossa cidade com políticas públicas que promovam desenvolvimento, qualidade de vida e justiça para todos. Agradeço a confiança da população e o trabalho conjunto que nos trouxe até aqui”, disse Marcelo, que ingressou na política nos anos 90, foi eleito vereador por dois mandatos e vice-prefeito também por dois mandatos.A vice-prefeita Sabrine Pereira também ressaltou a importância da união para enfrentar os desafios. "É uma honra representar Quissamã e reafirmar que o lugar da mulher é na política, transformando vidas com diálogo e dedicação. Enfrentaremos juntos os desafios com coragem, buscando sempre o desenvolvimento e o bem-estar da nossa população”, disse Sabrine, que vai assumir a Secretaria de Saúde.A ex-prefeita Fátima Pacheco, que encerrou seu mandato, desejou sucesso à nova gestão e enfatizou a continuidade do progresso. “Saio com a certeza de que deixamos uma base sólida para que Marcelo e Sabrine avancem ainda mais. Eles contam com toda a minha confiança e com o apoio de uma equipe comprometida em seguir transformando Quissamã.”Após o encerramento da Sessão Solene de Posse, os vereadores se reuniram no Plenário Dr. Ulisses Guimarães, sediado na Câmara Municipal, para a realização da eleição da mesa diretora para o biênio 2025/2026. A chapa vencedora é composta por Mazinho Batista (PSD), presidente; Cássio Reis (PDT), vice-presidente; Ítalo Pacheco (PP), primeiro secretário; e André de Paulo (PP), segundo secretário.