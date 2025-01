Materiais apreendidos em operação conjunta no combate ao tráfico de drogas em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 03/01/2025 11:36

Quissamã - Uma operação realizada na Rua Miguel Couto, em Quissamã, culminou na detenção de duas mulheres suspeitas de envolvimento no comércio de drogas ilícitas na região. A ação ocorreu após denúncia anônima apontando a atividade criminosa no local.

Durante o patrulhamento, as suspeitas, identificadas como conhecidas no meio policial por vínculos com o tráfico, foram abordadas. Por se tratar de mulheres, foi acionado apoio da Guarda Municipal para realizar a revista pessoal. Durante a inspeção, foram apreendidos 22 pinos de cocaína com uma das suspeitas e 7 sacolés de cocaína com a outra, totalizando 114g da substância.

O material apreendido e as mulheres foram conduzidos à 130ª Delegacia de Polícia, onde a autoridade competente registrou o caso e deu prosseguimento à investigação.