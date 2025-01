Cidade celebrou sua trajetória com eventos religiosos, posse de secretários e show musical - Foto: Divulgação

Quissamã - Quissamã comemorou seus 36 anos de emancipação político-administrativa com uma programação repleta de eventos que marcaram o dia de celebração e reflexão sobre o crescimento do município. O dia começou com a tradicional cerimônia de hasteamento das bandeiras no Jardim da Prefeitura, acompanhada pela execução dos hinos nacional e de Quissamã pela centenária Banda União Quissamaense.



Em seguida, o prefeito Marcelo Batista, acompanhado da vice-prefeita Sabrine Pereira, deu posse aos 22 secretários municipais, reforçando o compromisso da administração com o desenvolvimento contínuo da cidade. A solenidade contou com a presença de vereadores, moradores e outras autoridades, que se reuniram para celebrar as conquistas da cidade e renovar as esperanças para o futuro.



As comemorações seguiram com duas importantes cerimônias religiosas. Pela manhã, fiéis participaram de uma missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, celebrada pelo padre Romevaldo de Azevedo. À noite, no anfiteatro da Prefeitura, foi realizado um culto evangélico conduzido pelos pastores Antônio Batista Carlos e Paulo César Castro, da ASSEQ – Associação Evangélica de Quissamã, com a presença do preletor Pr. Anderson Gandra e do Ministério de Louvor da Comunidade Evangélica EFRAIM, do Rio de Janeiro.



O prefeito Marcelo Batista destacou a importância de celebrar a união e a fé da comunidade. “Esses 36 anos de emancipação são motivo de grande celebração, e nada melhor do que iniciar esse dia com uma oração de agradecimento e pedidos de vitórias para nossa cidade. A fé sempre foi um pilar de nossa comunidade, e é com ela que seguimos em frente”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita Sabrine Pereira, por sua vez, expressou otimismo quanto ao futuro de Quissamã. “Estar junto à nossa população, participando das celebrações religiosas, foi uma oportunidade de renovar compromissos com a cidade e com o bem-estar de todos. Que Deus abençoe Quissamã e nos guie na caminhada de conquistas que teremos pela frente”, declarou Sabrine Pereira.



A celebração foi encerrada com grande estilo na noite de sábado, com o show de Bira Bello na Praça Brigadeiro José Caetano. Durante cerca de duas horas, o cantor embalou o público com um repertório diversificado que mistura piseiro, sertanejo e pagode, com sucessos de bandas como Raça Negra, Sorriso Maroto e Só Pra Contrariar, além de Chitãozinho e Xororó. Músicas contemporâneas de artistas como Péricles e Glória Groove também animaram a multidão.



Bira Bello agradeceu o carinho do público e destacou sua relação especial com Quissamã. “Já estive aqui várias vezes e sempre fui recebido com muita alegria. Parabéns, Quissamã, pelos seus 36 anos de história. Desejo que esta cidade continue crescendo”, afirmou o cantor.



O prefeito Marcelo Batista também fez um discurso de agradecimento e confiança no trabalho da nova equipe. “Hoje é um dia de comemorações e reflexão sobre tudo o que conquistamos até aqui e o que ainda vamos alcançar. Quissamã é uma cidade que se desenvolve a cada dia, e temos um compromisso com a população de continuar trabalhando para oferecer mais qualidade de vida, infraestrutura e serviços de qualidade para todos”, afirmou o prefeito.



A vice-prefeita Sabrine Pereira reforçou a importância do momento, destacando o orgulho de fazer parte de uma cidade que conhece bem, tanto como moradora quanto como política. “Hoje é um ato muito importante: empossar os secretários municipais, que são agentes políticos que, com sua equipe, vão entregar o melhor para a nossa cidade. Novos ciclos trazem novos desafios, e estamos aqui para trabalhar pelo povo de Quissamã”, declarou Sabrine.



O presidente da Câmara Municipal, Mazinho Batista, também esteve presente no evento e parabenizou a cidade pelo seu aniversário, reforçando a importância da união para o sucesso da administração. “O sucesso vem da união. Quando todos trabalham juntos, a cidade só tem a ganhar”, afirmou Mazinho, destacando a parceria entre o Executivo e o Legislativo para promover o bem-estar da população.



A ex-prefeita Fátima Pacheco, por sua vez, ressaltou a importância de uma equipe comprometida e transparente para o sucesso do governo. “Quando a equipe é produtiva, trabalhadora e de transparência, já desenha o governo que será feito”, disse Fátima.



