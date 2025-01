Marcelo Batista, prefeito de Quissamã, lidera reunião com secretariado em busca de alinhamento e estratégias para o desenvolvimento da cidade - Foto: Divulgação

Marcelo Batista, prefeito de Quissamã, lidera reunião com secretariado em busca de alinhamento e estratégias para o desenvolvimento da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 03/01/2025 11:59

Quissamã - Marcelo Batista deu início ao seu mandato como prefeito de Quissamã reunindo o novo secretariado para traçar as diretrizes que irão nortear os próximos quatro anos de administração. O encontro, realizado na última quinta-feira (2), foi marcado por discussões sobre planejamento estratégico e união entre os gestores das pastas.

“Esse é um momento de alinhamento e construção. Nossa equipe está comprometida em superar os desafios e trabalhar pelo futuro de Quissamã, sempre com foco na qualidade de vida da população”, destacou o prefeito durante a reunião.

Com experiência acumulada como vice-prefeito, Marcelo chega ao cargo com conhecimento aprofundado sobre a realidade do município. Ele enfatizou que a gestão será guiada por metas claras e uma visão colaborativa para enfrentar os problemas e impulsionar o crescimento da cidade.

“As expectativas são altas, mas a vontade de fazer a diferença é maior. Nosso objetivo é trazer resultados concretos, priorizando áreas como saúde, educação e desenvolvimento urbano. Agradeço a cada integrante da equipe por estar disposto a contribuir com seus conhecimentos para construirmos juntos um Quissamã mais próspero e acolhedor”, afirmou.

A reunião serviu como ponto de partida para uma administração que promete aliar experiência e inovação na busca por soluções que transformem a realidade da cidade e tragam avanços significativos.