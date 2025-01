Processo de renovação e convocação de novas bolsas de estudo para o Ensino Médio em Quissamã: mais oportunidades para os jovens da cidade - Foto: Divulgação

Processo de renovação e convocação de novas bolsas de estudo para o Ensino Médio em Quissamã: mais oportunidades para os jovens da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 14:49

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Quissamã abriu o período de renovação das bolsas de estudo para o Ensino Médio, que ocorrerá de 16 a 31 de janeiro. Os alunos já contemplados com o benefício devem comparecer ao setor de bolsas, localizado na Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h15, para renovar a bolsa. Para a renovação, é necessário apresentar o histórico escolar ou uma declaração de aprovação no ano letivo anterior.



Além disso, os 20 alunos convocados no processo de concessão de bolsas de estudo para o Ensino Médio, realizado no final do ano passado, devem comparecer até o dia 17 de janeiro para assinatura do termo de compromisso.



Germano Machado, responsável pelo Departamento de Bolsas de Estudo, destacou a importância das bolsas como uma oportunidade fundamental para que os jovens possam continuar seus estudos e ter acesso à educação de qualidade. Ele ressaltou ainda que a renovação e convocação dos novos bolsistas reforçam o compromisso da administração municipal com o futuro dos estudantes e a democratização do ensino.