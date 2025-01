Produtores de Quissamã recebem silagem de milho, garantindo a alimentação do rebanho e o crescimento da produção leiteira - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2025 16:18

Quissamã - A Secretaria de Agricultura de Quissamã segue investindo no fortalecimento da pecuária leiteira local. Na última quarta-feira (15), foi realizada a distribuição de silagem de milho para criadores das localidades de Bonfim e Boa Vista, medida essencial para garantir a alimentação do rebanho durante o inverno. Atualmente, o município produz cerca de 8,5 mil litros de leite por dia, com 7,3 mil litros destinados à Cooperativa Macuco pelo Programa Quissamã Empreendedor.

Além da silagem, os cerca de 40 produtores de leite participam do Programa Balde Cheio, que aplica tecnologias da Embrapa para otimizar a produção. A iniciativa conta com apoio do Senar e da Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro.

Os pecuaristas ainda têm acesso a assistência veterinária, programas de vacinação e doação de sêmen para melhoramento genético, fortalecendo a qualidade e a produtividade da cadeia leiteira.

