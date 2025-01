Curso representa uma continuidade do trabalho iniciado no ano passado - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2025 13:04

Quissamã - A vice-prefeita e secretária de Saúde de Quissamã, Sabrine Pereira, e a secretária de Educação Helena Lima receberam nesta segunda-feira (13), representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a renovação do convênio que contempla o município com o Curso de Aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). O curso aborda temas como educação antirracista e educação quilombola. O subsecretário José Henrique Abreu também esteve presente. Em 2023, Quissamã aderiu ao convênio e foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a fazer parte da iniciativa.

O Curso de Aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola tem como objetivo fortalecer a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, promovendo a formação e o aperfeiçoamento de professores, gestores, coordenadores e lideranças das escolas e comunidades quilombolas das regiões dos Lagos e Norte Fluminense.

“A educação é um instrumento essencial de transformação social, e a renovação deste convênio reafirma nosso compromisso com a formação continuada dos nossos educadores e com a valorização das culturas quilombolas. Estamos garantindo que o saber ancestral de Machadinha e a prática pedagógica caminhem juntas, promovendo uma educação antirracista e cidadã”, destacou a vice-prefeita Sabrine Pereira.

Segundo Helena Lima, o curso representa uma continuidade do trabalho iniciado no ano passado, com a inclusão de novos materiais e propostas.

“No ano passado, nós realizamos o curso da Educação Quilombola, e este ano estamos renovando a nossa parceria para que possamos também tratar de questões importantes, como a educação antirracista e a educação quilombola. Além da renovação dessa parceria, elas trouxeram para o nosso município o livro Educação Escolar Antirracista, que contempla todas as ações e pautas importantes discutidas no curso do ano passado. Essa é uma pauta que não pode ser esquecida e que deve ser discutida por professores e alunos, a fim de impactar a nossa sociedade como um todo”, destacou.

O projeto é desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em colaboração com a UFRJ, o Instituto Federal Fluminense (IFF) e outras instituições. Em Quissamã, o foco é fortalecer a educação quilombola, que já é referência nacional desde a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, em 2017. O município se destaca no ensino quilombola com iniciativas como a Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição, em Machadinha, que atende cerca de 170 estudantes em tempo integral.