Renovação de matrícula das escolinhas esportivas começa em 20 de janeiroFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 16:20

Quissamã - A Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã abre as portas para a renovação das matrículas nas escolinhas esportivas, com início marcado para a próxima segunda-feira (20). O atendimento será realizado no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha e contará com um calendário organizado por modalidade, garantindo organização e acessibilidade para todos os interessados.

As renovação de matrículas será feita de segunda a sexta-feira, em horários diferenciados para facilitar a adesão dos alunos: de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, e na sexta-feira, das 8h às 11h. Para completar a renovação, os alunos precisam apresentar a declaração escolar de 2025, atestado médico atualizado e o cartão de vacina. O atendimento no Parque Aquático também já está disponível para os alunos que desejam renovar a matrícula.

As escolinhas esportivas de Quissamã atendem crianças a partir dos cinco anos, além de jovens, adultos e idosos, sendo uma oportunidade de promover inclusão social e bem-estar por meio do esporte. Em 2024, mais de 3.500 alunos participaram de atividades em modalidades como basquete, natação, hidroginástica, futebol, vôlei, futsal, tênis, taekwondo e tiro com arco.

Segundo a secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas, “as escolinhas têm um impacto muito positivo na vida de nossos participantes, não só no fortalecimento da saúde física, mas também no desenvolvimento de valores como disciplina e trabalho em equipe. Estamos prontos para atender todos com qualidade e seguir ampliando as opções oferecidas”.

Calendário de Renovação das Matrículas:

20 e 21 de janeiro: Futsal Sub-7 e Iniciação Esportiva

22 e 23 de janeiro: Futebol Sub-9 e Futebol Sub-11

24 de janeiro: Tênis e Ginástica Popular

27 de janeiro: Tiro com Arco e Taekwondo

28 e 29 de janeiro: Futebol e Futsal Sub-13 até Sub-17

30 e 31 de janeiro: Vôlei e Basquete