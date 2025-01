Aulão de Ginástica Popular vai movimentar Praia de João Francisco - Foto: Ilustração

Publicado 22/01/2025 13:56

Quissamã - Neste domingo (26), a Praia de João Francisco será o cenário de um animado Aulão de Ginástica Popular, que acontecerá a partir das 14h30 no Espaço de Recreação da piscina. A atividade será liderada pela professora Taís, com a participação especial do bloco As Poderosas, trazendo ainda mais energia ao evento.

Organizado pela Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã, o aulão é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma oportunidade para os moradores e visitantes de adotarem um estilo de vida saudável e ativo de forma divertida.

A secretária Ísis das Chagas destaca a importância do evento: “Queremos proporcionar momentos de lazer e bem-estar para todos. O aulão une saúde, diversão e convivência. A parceria com o bloco As Poderosas, junto com a experiência da professora Taís, tornará esse evento inesquecível”, afirmou Ísis.

O evento promete ser uma ótima oportunidade para quem busca integrar saúde e diversão em uma tarde de lazer à beira-mar.