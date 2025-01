Material apreendido com suspeito foragido da Justiça no bairro Santa Catarina - Foto: Divulgação

Material apreendido com suspeito foragido da Justiça no bairro Santa CatarinaFoto: Divulgação

Publicado 18/01/2025 12:43

Quissamã - Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem foragido da Justiça na Rua José Mathias do Carmo, no bairro Santa Catarina, em Quissamã. O suspeito, integrante da facção Amigo dos Amigos (ADA), foi flagrado com uma pistola 9mm Bersa com numeração raspada, 13 munições, drogas e dinheiro.



Durante patrulhamento, os policiais avistaram o homem que, ao notar a aproximação da viatura, tentou se esconder atrás de um carro e fugiu para dentro de uma igreja. Na abordagem, foram encontrados entorpecentes e R$ 195,50 em espécie. Próximo ao local onde ele havia se abaixado, a polícia localizou a arma de fogo carregada.



Em consulta ao sistema de segurança, foi constatado que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Ele foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.